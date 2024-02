Truppe Nato in guerra e coalizione di missili, cosa c'è nel piano di Macron per sconfiggere la Russia e rilanciare la controffensiva di Kiev?

Parte dalla Francia e dalle parole di ieri del presidente Emmanuel Macron la nuova offensiva alla Russia in difesa dell'Ucraina. Il presidente francese, come riportato anche da Le Parisien ha dichiarato lunedì alla Conferenza dedicata all'argomento, presenti 27 capi di stato o di governo e ministri, che «la sconfitta della Russia è essenziale per la sicurezza e la stabilità in Europa», in un momento critico per l'Ucraina in attesa delle armi occidentali necessarie per la sua sopravvivenza. L'inquilino dell'Eliseo ha descritto l'indurimento e il “cambio di tono” della Russia nei confronti dell'Ucraina, come di altri paesi occidentali. «La Russia non può e non deve vincere questa guerra», ha insistito. «Ciò che è in gioco oggi è anche l’opportunità per gli europei di definire la propria sicurezza», ha aggiunto.

