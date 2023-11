Il piano di Putin per vincere la guerra contro l'Ucraina entro il 2026 si fa sempre più aggressivo.

"Il Cremlino sta attualmente cercando di risolvere quattro scenari - ha detto il capo dei servizi segreti esteri dell’Ucraina, Oleksandr Lytvynenko - nel suo articolo per Interfax-Ucraina il 22 novembre", come riporta . The New Voice of Ukraine. "Il compito numero uno è garantire la stabilità interna, mobilitare la popolazione e l’economia e aumentare la produzione di armi e attrezzature militari.

La Russia mobilita le forze in campo sui Balcani affermando "che l’intelligence militare ucraina è esclusiva, il Cremlino ha finora assicurato la stabilità economica e il controllo sui processi socio-politici", ha scritto Lytvynenko. “Il campo politico è stato sgomberato: l’opposizione liberale e di estrema destra (i cosiddetti “turbo-patrioti”) è stata distrutta o emarginata”.

Entro il 2026, la produzione militare russa dovrebbe supportare ostilità su larga scala e ad alta intensità, e nel 2028, l’aggressore dovrebbe ripristinare le capacità militari che aveva a partire dal 2022, afferma. "Questo è lo scopo per cui è stato progettato il bilancio russo per il periodo 2024-2026", ha scritto.

Il compito numero due è quello di formare una coalizione di Stati, una “coalizione di maggioranza”, alternativa all'Occidente. Questo formato "Global South+" dovrebbe promuovere modelli alternativi all'Occidente (politici, economici, finanziari, umanitari, valoriali, ecc.). "L'obiettivo della Federazione Russa nella costruzione di una coalizione di maggioranza è quello di "normalizzare l'Occidente", di trasformarlo in una semplice regione come l'altra (Euro-Atlantico) con la prospettiva di incorporare ulteriormente i paesi occidentali nelle loro regioni (Nord America, Europa, Est Asia) e gli Stati Uniti trasformandoli semplicemente in un altro paese leader a livello mondiale", ha aggiunto Lytvynenko.

“A loro avviso, l’Occidente è una natura potente ma in ritirata”.

Il terzo compito è prepararsi per future aggressioni contro altri paesi, ha detto Lytvynenko. La priorità attuale è la Moldavia e gli Stati baltici: Lituania, Lettonia, Estonia – tutta la parte occidentale dell’ex Unione Sovietica. "Il Cremlino ha già avviato questo lavoro", ha scritto. "Mosca già grida contro l’oppressione dei russofoni nei paesi baltici e contro il diritto dei popoli all’autodeterminazione”.

Dopo l'espulsione dei diplomatici-spie russi, i russi si stanno attivamente infiltrando nei paesi europei, soprattutto nel sud, con i loro agenti, creando imprese, Ong. Ci sono segni di preparazione di un'infrastruttura di attività sovversive per una grande guerra.

Compito numero quattro: l'obiettivo principale del Cremlino è quello di fomentare conflitti in Medio Oriente, Africa e nei Balcani, ritiene Lytvynenko. L'approccio dell'aggressore al conflitto in Medio Oriente è noto, ma non dobbiamo dimenticare l'Africa. L'esecuzione pubblica del leader del PMC Wagner Yevgeny Prigozhin non significa che il Cremlino "ha abbandonato il modus operandi di Prigozhin nel continente", ha scritto. La Russia sta formando un "corpo di spedizione" che coinvolge non solo i resti di Wagner, ma anche lo stato maggiore russo, i servizi segreti esteri russi e il servizio di sicurezza federale russo, ha detto Lytvynenko.