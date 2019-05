Nuove disposizioni per incarichi in Tribunale, soddisfazione dell'Ordine commercialisti di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soddisfazione dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina per «l’innovativa circolare del Tribunale di Latina in materia di pubblicità e trasparenza degli incarichi giudiziari».Un risultato scaturito anche dal franco e aperto confronto intercorso tra il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti e il presidente dell'Ordine, Efrem Romagnoli.In detto contesto Romagnoli, ha chiesto che le nomine attribuite fuori circondario siano minime tanto per numero che per qualità degli incarichi. Sul punto importanti sono state le rassicurazioni del Presidente Chiaravalloti che ha evidenziato come i Giudici del Tribunale opereranno le scelte degli ausiliari dando preferenza a quelli del circondario, limitando le nomine extra foro ai soli casi connessi a ragioni di opportunità.«L’auspicio, nell’interesse di tutti i propri iscritti, è che il dialogo così avviato con il Tribunale possa proseguire, anche per il tramite di una estensione temporale nella pubblicazione degli incarichi e dei compensi con retrocessione fino al 2008». Il presidente, inoltre, ha evidenziato come «la rappresentatività dei commercialisti pontini è esclusiva attribuzione dell’Ordine che nessuna sostituzione rappresentativa ha mai autorizzato».