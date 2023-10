Domenica 1 Ottobre 2023, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 08:01

La sera di venerdì 29 settembre, proprio mentre tantissimi cittadini di Aprilia affollavano piazza Roma impegnati nei festeggiamenti religiosi con la processione del Santo Patrono San Michele Arcangelo, in pieno centro si consumava una tragedia familiare che ha lasciato l'intera città nello sgomento. Un giovane di 31 anni di Aprilia. Erik Faustini, è morto folgorato nella sua abitazione mentre si stava facendo la barba in bagno con un rasoio elettrico. Il tragico incidente domestico è avvenuto venerdì intorno alle ore 19.30, in una abitazione di via delle Palme. Il ragazzo, secondo le prime informazioni pervenute, avrebbe accidentalmente toccato con la mano un filo elettrico scoperto. A quanto si è appreso il cavo di alimentazione del piccolo elettrodomestico era rovinato dall'uso all'altezza della spina, cosa che purtroppo può accadere quando si arrotola il filo dopo l'utilizzo. In quel punto il filo elettrico era ormai senza protezione e con ogni probabilità nel togliere la spina l'uomo lo ha toccato inavvertitamente proprio in quel punto con il rasoio ancora in funzione ed è rimasto folgorato. Purtroppo il salvavita del quadro elettrico non è scattato.

Maria Antonietta Cutillo morta folgorata nella vasca, aveva 16 anni: stava parlando al cellulare che era in carica



Subito sono stati chiamati i medici del 118, giunti dal vicino ospedale di Aprilia, e i militari del reparto territoriale Carabinieri di Aprilia, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aprilia, guidata dal tenente colonnello Paolo Guida. La dinamica dell'incidente è stata chiarita e non sono in corso ulteriori indagini. Si è trattato di una tragica fatalità.

La mattina di sabato 30 settembre il medico legale è poi intervenuto per la visita alla salma e, non ritenendo necessaria alcuna autopsia, ha autorizzato i familiari a procedere con il funerale. L'uomo lascia la moglie e una figlia.

Lascia il cellulare in carica mentre fa il bagno nella vasca, commessa 24enne fulminata



Le esequie del 31enne si terranno domani mattina alle 11 nella chiesa di San Pietro e Paolo, al quartiere Primo. «Queste tragiche notizie ci colpiscono profondamente e arrecano dolore a tutta la comunità di Aprilia - ha commentato il primo cittadino Lanfranco Principi - Come amministrazione comunale, e a nome di tutta la cittadinanza, esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia per questa prematura e improvvisa scomparsa».