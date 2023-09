Trovato un uomo morto all'ex Svar, ennesima tragedia nel sito dismesso

Stava camminando quando ha visto un uomo all'interno dell'ex Svar riverso a terra, immobile. La donna, che stava passando a piedi, ha dato immediatamente l'allarme, l'uomo per già era senza vita. Accanto al cadavere una siringa, è forte quindi il sospetto di una morte per overdose, ma dovranno essere eseguiti tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Nel sito industriale dismesso e in abbandono da decenni, proprio alle porte della città, sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della questura di Latina. L'uomo senza vita è un cittadino straniero, probabilmente di origine nordafricana, non è stato ancora identificato. Lo scorso aprile un'altra morte per overdose nello stesso sito, tra l'immondizia e le macerie, nel degrado più assoluto di un'area diventata rifugio di disperati che trovano riparo nei pochi ruderi rimasti in piedi, dove si spaccia e dove si muore.