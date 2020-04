Latina, truffe agli anziani: nuovo arresto per due malviventi

Destinatari di una nuova misura cautelare in carcere perché ritenuti responsabili di altri quattro episodi di truffa ai danni di anziani avvenuti a Latina nel mese di gennaio. Raffaele Biancolino e Salvatore Lama, entrambi originari di Napoli, erano già stati arrestati dai carabinieri il 28 gennaio scorso, al termine dell'indagine Take Away, mentre mettevano a segno l'ennesima truffa ai danni una pensionata. Dopo quell'arresto l'indagine Take Away è andata avanti e ha portato ad accertare altri quattro casi analoghi per i quali la procura ha chiesto un nuovo arresto, ora accordato dal gip del tribunale di Latina ed eseguito dai carabinieri.

Vedi anche >> Pensione a casa con i Carabinieri, anche in provincia l'iniziativa Poste-Arma



Altri arresti a Fondi e Itri

Altri due arresti sono invece scattati a Fondi a carico di una donna di 48 anni e di un uomo del luogo di 34 anni. I due sono stati notati a bordo di un'auto a Formia da un carabiniere libero dal servizio che stava percorrendo l'Appia. Il militare, insospettito dall'atteggiamento dei due, ha allertato il comando e un altro collega, anche lui libero dal servizio, per organizzare un controllo. Poco dopo infatti sull'Appia una pattuglia ha fermato il veicolo e ha effettuato una perquisizione personale trovando 6 grammi di eroina contenuti in altrettanti ovuli che la donna aveva nascosto in bocca. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati, espletate le formalità di rito venivano associati, rispettivamente, presso le case circondariali di Roma-Rebibbia e Latina.

A Itri un quarto arresto nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ai domiciliari è finito un 30enne del luogo. L'uomo, controllato all’interno di un supermercato, è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina, già divisa in singole dosi.

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA