Truffe agli anziani per 100.000 euro, due uomini arrestati dopo l'ultimo colpo

Ultimo aggiornamento: 17:41

Hanno realizzato truffe agli anziani per circa 100.000 euro dall'inizio dell'anno, oggi sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del comando provinciale di Latina nel corso dell'operazione denominata "Take away”, tesa al contrasto del fenomeno della circonvenzione di incapaci. In carcere un uomo di 48 anni e uno di 45 residenti a Napoli.Le attività, coordinate dall’autorità giudiziaria di Latina, hanno consentito di appurare che i due già responsabili di almeno altri quattro episodi delittuosi, nella mattinata odierna hanno telefonato a un uomo di 81 anni, per farsi consegnare una somma di denaro. L’immediato servizio di osservazione e pedinamento ha consentito di sorprenderli a bordo di un’autovettura subito dopo che avevano ricevuto dalla vittima una busta contenente 4.950 euro e trarli in arresto. I soldi sono stati restituiti all'uomo.Gli ulteriori delitti, riconducibili alle responsabilità degli arrestati, sono stati commessi tutti nel mese corrente ai danni di altrettante persone anziane per un danno complessivo, appunto, di circa 100.000 euro.Ulteriori indagini sono in corso da parte di personale della compagnia di Latina, non escludendo che gli stessi siano stati protagonisti fatti analoghi. I due arrestati sono stati associati alla locale casa circondariale.