Martedì 7 Maggio 2024, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 11:34

Esiste un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano, espressioni di una realtà che vive il presente anticipando il futuro. Al Macfrut 2024 di Rimini, San Lidano, azienda di Sezze divenuta un'eccellenza nella produzione e commercializzazione di insalate e verdure di IV, I gamma e angurie, darà voce a We Beleaf, con forme e contenuti originali: credere nella tradizione come fonte di ispirazione e, allo stesso tempo, nell’innovazione come elemento di distinzione.



Dall’8 al 10 maggio, alla fiera di settore agroalimentare, si toccherà con mano lo stile che appartiene da sempre a questa realtà: sostenibile, rispettoso dell’ambiente, della biodiversità e delle buone pratiche agricole, attento al risparmio energetico come alla salute delle persone, pilastri su cui si basa la vasta offerta di prodotti certificati, icona di bontà e sicurezza.

La tradizione sarà nella forma e nel sapore, esaltata dalla genuinità: con la partecipazione di Giorgione Orto&Cucina, andrà in scena lo show cooking più atteso della fiera, un’esperienza ai confini del gusto.

Mercoledì 8 e Giovedì 9 maggio, alle ore 12 e alle 14, l’oste più amato d'Italia, volto di Gambero Rosso, preparerà per i visitatori del Macfrut una serie di piatti in cui i prodotti di punta San Lidano saranno assoluti protagonisti al fianco di ingredienti di prima scelta.



E si parlerà di donne, valore aggiunto di San Lidano in termini di visione, pianificazione, organizzazione del lavoro e produttività. The Future is Today è il manifesto di un’azienda già certificata per la Responsabilità Sociale, che ha scelto di certificarsi in conformità alla prassi di riferimento UNI/Pdr 125, che attesta l’impegno in politiche e pratiche volte a promuovere la parità di genere nell’impresa, attraverso l’adozione di specifici indicatori di performance.



Ognuna con le proprie competenze, passione e professionalità, hanno contribuito in questi anni alla crescita della cooperativa e oggi sono pienamente coinvolte nelle strategie che determinano il raggiungimento di obiettivi futuri. Un esempio concreto è il successo europeo ottenuto da Marzia Di Pastina, socia amministrativa della San Lidano e Ceo dell’azienda agricola Lid.Mar, vincitrice dell’Innovation Award for Farmers 2023, premio istituito da Copa-Cogeca, che dimostra come competenza, abilità, lungimiranza e sensibilità siano fattori decisivi per lo sviluppo sociale ed economico di grandi, medie e piccole imprese.



E proprio in occasione del Macfrut, verrà presentata una iniziativa per tenere alta l’attenzione sul tema della parità di genere che vedrà coinvolti i visitatori.