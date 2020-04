Pensione a casa con i Carabinieri, anche in provincia l'iniziativa Poste-Arma

Attivo anche in provincia di Latina il servizio di pensione a domicilio, consegnata dai Carabinieri, per chi ha più di 75 anni e la riscuote in contanti. L'iniziativa di Poste Italiani e Arma dei Carabinieri sarà operativa finché dura l'emergenza coronavirus. L'opportunità è offerta a tutti pensionati che abbiano - appunto - almeno 75 anni, e che non abbiano già delegato altre persone alla riscossione, che non

abbiano un libretto o un conto postale dove accreditare direttamente la pensione, e che non vivano con familiari o non ne abbiamo nelle vicinanze della loro abitazione.

La collaborazione tra le due realtà che hanno la presenza più capillare nel Paese, Poste Italiane e l'Arma, che hanno lanciato questo servizio siglando una convenzione, «è frutto della consapevolezza di entrambi - come sottolineano insieme - di

ricoprire un ruolo strategico a sostegno del Paese e conferma la loro vocazione alla prossimità verso i territori e le categorie più fragili», in un momento così difficile in particolare per chi è più debole e più esposto ai rischi, come possono esserlo

gli anziani soli. È una iniziativa che nasce nell'ambito delle misure per «evitare gli spostamenti fisici delle persone», per proteggere dal rischio di un contagio «in particolare i soggetti a maggior rischio», ma anche - nelle intenzioni di Poste e dei

Carabinieri - per tutelare i pensionati che ne beneficeranno «dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi».

La consegna della pensione a domicilio va richiesta a Poste Italiane delegando per iscritto i Carabinieri al ritiro: per avere ogni informazione i pensionati possono contattare il numero verde 800.556670 messo a disposizione da Poste o chiamare

la più vicina stazione dei Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA