Latina, incendio in via Boito: bruciate cinque auto, danni alla palazzina

Misterioso incendio questa notte in via Boito, nel quartiere Q4 a Latina. Il rogo si è sviluppato all'interno di un condominio e ha distrutto 5 macchine. Le auto erano parcheggiate nei posti auto al piano terreno della palazzina realizzata a pilotis e le fiamme hanno danneggiato anche il solaio sovrastante.I vigili del fuoco arrivati sul posto quando già tutte le auto erano state raggiunte dalle fiamme hanno evacuato la palazzina, spento l'incendio e messo in sicurezza lo stabile. Sembra difficile al momento risalire alle cause del rogo e comprendere se si è trattato di un corto circuito oppure si un atto doloso.