Roma, incendio a Mezzocammino: in fiamme un garage, evacuate 40 famiglie

A Mezzocammino un incendio ha interessato l'area del quartiere a sud di Roma. Le fiamme sono divampate in un garage a largo Jacovitti, vicino a viale Gianluigi Bonelli. L'incendio sembra aver coinvolto un box nel quale sono stati gettati vari rifiuti, inclusi materiali di risulta, vernici e plastiche. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale del IX Gruppo Eur e la Polizia di Stato. L'incendio, inizialmente ritenuto meno grave, ha richiesto l'impiego di mezzi speciali come il carro schiuma e ulteriori risorse dei Vigili del Fuoco. A seguito dell'incendio è crollata una parte del solaio dell'autorimessa/magazzino. Evaquate in via precauzionale circa 40 nuclei familiari a causa del denso fumo. Durante le operazioni di spegnimento ci sono state esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole di gas abbandonate nei locali. Il totale delle persone evacuate ammonta a 120.

Incendio a Mezzocammino

Dopo l'intervento, i Vigili del Fuoco hanno diramato un comunicato nel quale hanno spiegato i dettagli dell'intervento: «La sala operativa del comando di Roma in data odierna ha inviato dalle 10,00 circa in Largo Benito Jacovitti quattro squadre vvf più due autobotti il carro schiuma, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale per l'incendio di una autorimessa al di sotto di un palazzo di quattro piani.All'interno erano parcheggiate diverse autovetture oltre a del materiale di diverso genere. Il personale vvf ha fatto evacuare tutto lo stabile per sicurezza essendo l'incendio ormai generalizzato. Per lo spegnimento oltre all'acqua si sta utilizzando schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori. È stato richiesto il supporto della direzione regionale VVF Lazio per ulteriori approvvigionamenti d'acqua ed è stato inviato un UCL (unità di crisi locale) per la gestione delle famiglie evacuate. Attualmente non si hanno notizie di feriti. Sul posto 118 e le forze dell'ordine e la polizia di Roma capitale».