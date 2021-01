Latina, Pd ufficializza accordo con Lbc: «Alle elezioni con Coletta candidato sindaco»

Ora è ufficiale: Pd e Lbc vanno insieme alle elezioni amministrative di Latina previste in primavera, sostenendo la ricandidatura di Damiano Coletta, sindaco uscente. Lo comunica il segretario cittadino di Latina del Pd, Franca Rieti, in una nota in cui sottolinea come, in un incontro tra le delegazioni delle due forze, «si è concordato di mettere in campo un’alleanza per la Città e un accordo tra forze civiche e forze politiche per una nuova coalizione. Pd e Lbc hanno condiviso questa proposta che presenta sia l’elemento della novità perché si propone una coalizione politica con partiti e civiche sia la coerenza con l’esperienza di governo civica che si sta concludendo perché a guidare la coalizione sarà il Sindaco Damiano Coletta».

Secondo la Rieti, «l’alleanza cittadina a cui Pd e Lbc intendono concorrere con forze politiche, liste civiche, movimenti ed associazioni vuole valorizzare tutte le opportunità di sviluppo e di crescita per Latina che le straordinarie risorse regionali, nazionali ed europee offrono per affrontare e superare l’attuale emergenza prodotta dalla pandemia. Cultura, ricerca, innovazione, sostenibilità e contrasto ai cambiamenti climatici offrono una straordinaria opportunità di crescita per Latina in una prospettiva di cambiamento in cui qualità della vita dei cittadini, ambiente, servizi e lavoro sono legati da una nuova idea di sviluppo sostenibile, l’obiettivo dell’Unione Europea a cui l’Italia ha contribuito da protagonista».

