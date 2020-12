Dalla Roma-Latina al piano strategico, il capoluogo festeggia l'88° anniversario di fondazione

Il Comune di Latina ha organizzato una serie di eventi e iniziative per domani, 18 dicembre 2020, per celebrare l’88° anniversario dell’inaugurazione della città. Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nessuno di questi si svolgerà in presenza di pubblico e per la maggior parte saranno eventi online che verranno trasmessi in diretta streaming sui canali social dell’Ente.

Il primo evento è in programma alle 10 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune sarà trasmesso in diretta streaming un approfondimento sul tema dell’autostrada Roma-Latina e sull’importanza strategica di quest’opera anche in ottica di rilancio post-Covid. Insieme al sindaco Damiano Coletta, saranno collegati la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri, la Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni, l’Amministratore Delegato Anas Spa Massimo Simonini e il Presidente della Camera di Commercio Latina-Frosinone Giovanni Acampora. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Francesca Balestrieri.

Alle 12 l’unico evento fisico della giornata, con la Vice Sindaco Maria Paola Briganti che, come tradizione, deporrà una corona d’alloro davanti al Monumento al Bonificatore in piazza del Quadrato nell’ambito di una cerimonia che si svolgerà in forma ridotta nel rispetto delle norme anti-Covid.

Alle 18 l’ultima iniziativa, anche questa online, con una diretta streaming che sarà trasmessa sempre sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune e in cui il Sindaco Damiano Coletta sarà in collegamento con Paolo Marini, Coordinatore del Comitato tecnico per il Piano Strategico della città di Latina. Nel corso del live verrà illustrato alla cittadinanza il Piano Strategico e il percorso di condivisione dello stesso con la città in una prospettiva di sviluppo che porterà fino al 2032, anno del Centenario di Latina.

