Esce di strada con l'auto, era ubriaco e senza patente: denunciato

Ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un terreno agricolo. Quando sono arrivati i carabinieri si è scoperto che guidava in stato di ebbrezza e non aveva con sé la patente. L'incidente si è verificato a Borgo Grappa. L'uomo, 47 anni, è stato denunciato dai militari della compagnia di Latina.

La patuglia intervenuta, dopo avere accertato che l'uomo non aveva riportato lesioni, lo ha sottoposto al test dell'alcol riscontrando un tasso superiore a quello previsto. In casi del genere scatta il ritiro della patente, ma lui non l'aveva. Deve rispondere di guida in stato di ebbrezza.

Ultimo aggiornamento: 12:23

