Ladre di pannolini e vestiti per neonati, sorprese e arrestate tre ragazze Rom

Hanno rubato persino pannolini e abbigliamento per neonati, oltre alle fedi nuziali di una coppia e altri oggetti di valore. Ladre senza scrupoli a Sabaudia, sorprese e arrestate dai carabinieri.



In ospedale a Latina perché incinta è finita, piantonata, una ragazza di etnia Rom, mentre due minori sono state accompagnate al centro di prima accoglienza "Virginia Agnelli" di Roma. L'episodio è avvenuto intorno alle 12, quando moglie, marito e figlio di pochi mesi rientrando in casa l'hanno trovata a soqquadro.



La porta d'ingresso era stata rubata ed era scomparso di tutto. Dopo la telefonata al 112 i militari della stazione di Sabaudia sono arrivati in zona e hanno notato le tre ragazze poco distanti dall'abitazione, forse intente a mettere a segno qualche altro "colpo". Sono state fermate e identificate, mentre dalla perquisizione è emersa la refurtiva successivamente restituita ai proprietari.



La maggiorenne sarà processata domani per direttissima.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA