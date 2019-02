La "cricca" del giudice Lollo, a Perugia otto condanne e tre assoluzioni

Ultimo aggiornamento: 16:29

Otto condanne, delle quali cinque con patteggiamento, e tre assoluzioni oltre a tre rinvii a giudizio. Si è concluso così nella tarda mattinata di oggi a Perugia il lungo processo per lo scandalo della sezione fallimentare del Tribunale di Latina guidata dall’ex giudice Antonio Lollo.Dopo una breve camera di consiglio il giudice per l’udienza preliminare Piercarlo Frabotta è tornato in aula con il dispositivo. Sono stati assolti Andrea Lauri, Vincenzo Manciocchi e Franco Pellecchia che avevano scelto il rito abbreviato. Condannati invece a 2 e 6 mesi di reclusione Fausto Filigenzi; a un anno e due mesi il finanziere Roberto Menduti, a due anni con la sospensione condizionale della pena l’avvocato Luigi Fioretti.Sentenza di condanna anche per gli imputati che hanno optato per il patteggiamento: tre anni e tre mesi per Marco Viola, tre anni e otto mesi per Massimo Gatto, tre anni per Vittorio Genco: per loro è stata disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La moglie dell’ex giudice Lollo, Antonia Lusena ha patteggiato una condanna a un anno e mezzo, la suocere Angela Sciarretta ad un anno e quattro mesi: per entrambe sospensione condizionale della pena.