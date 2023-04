Amici lo speciale, Cricca in lacrime per Isobel: la dolce dedica (di fronte a tutti). Cosa è successo

Ieri Uomini e Donne non è andato in onda, e su Canale 5 alle 14,45 è stato dato a uno speciale di Amici 22 di Maria De Filippi. Sorprese ed emozioni per gli studenti. Dopo il regolare day time, infatti, Canale 5 ha trasmesso alcune scene inedite degli allievi del talent show. I ragazzi sono stati invitati a cena al centro dello studio per trascorrere insieme un momento speciale, durante il quale Cricca non ha trattenuto le lacrime.

Amici 22 lo speciale, la sorpresa nello studio

Durante la cena, i ragazzi avrebbero dovuto mettersi alla prova davanti ai propri compagni. Al suono di un allarme, infatti, gli allievi hanno letto ad alta voce quanto riportato sullo schermo, ossia delle performance, suggerite dalla produzione del programma di Maria De Filippi, da eseguire per ogni allievo. Quando è arrivato il turno di Cricca, il giovane cantante ha dovuto esibirsi sulle note di “Just The Way You Are” di Bruno Mars, davanti a tutti i suoi compagni.

Cricca dedica un brano a Isobel

Il 19enne ha voluto dedicare il brano alla ballerina Isobel, con la quale ha condiviso alcuni momenti intimi durante il percorso ad Amici. Il cantante, terminata l'esibizione, è scoppiato in lacrime ed è stato consolato da alcuni colleghi. Secondo gli utenti, tuttavia, i sentimenti di Cricca non sarebbero ricambiati da Isobel, anche se i due durante l'esibizione si sono guardati intensamente negli occhi cantando insieme il romantico brano.