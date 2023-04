Amici 22 Serale, domani (29 aprile) la settima puntata: anticipazioni, ospiti, infortunio ed eliminato. Gli spoiler

Settima puntata di Amici 22 il serale. Domani, sabato 29 aprile, alle 21.40 su Canale 5 va in onda un'altra puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Motori sempre più caldi in vista della Finalissima che sarà il 14 maggio. Anche per questa settimana l'eliminato sarà solamente uno. Dopo le esclusioni di Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio, Federica e Ramon, sono sette i concorrenti rimasti in gara. Ecco le anticipazioni della puntata di Amici 22 in onda sabato 29 aprile in prima serata su Canale 5. Ospiti della serata saranno Emma Marrone ed Enrico Brignano.

Amici 22 il Serale, domni in tv: le anticipazioni

Solo la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ancora tre concorrenti, le altre due squadre ne possono schierare due. Del team Rudy Zerbi-Alessandra Celentano sono rimasti il cantante Aaron e la ballerina Isobel. Arisa-Raimondo Todaro possono contare ancora sul cantante Wax e il ballerino Mattia. Lorella Cuccarini-Emanuel Lo arrivano nella puntata di domani con tre allievi: i cantanti Angelina, Cricca e la ballerina Maddalena.

L'infortunio di Isobel

Dalle anticipazioni che circolano in rete si sa che durante una delle esibizioni, la ballerina Isobel si è fatta male ad un braccio ed è stata costretta ad abbandonare la gara per ricorrere alle cure del fisioterapista. Anche per la puntata di sabato 29 aprile l’eliminato sarà soltanto uno. Tre invece, come di consueto, le partite del gioco durante le quali si sfidano le tre squadre.

Le sfide

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo. A perdere è la compagine di Cuccarini-Emanuel Lo. Al ballottaggio vanno Maddalena e Cricca. Cricca è il primo candidato all’eliminazione. Nella seconda manche si sono sfidati Zerbi-Celentano contro Arisa-Todaro. A perdere è la squadra Zerbi-Celentano. Al ballottaggio vanno Isobel e Aaron. Aaron è il secondo candidato all’eliminazione. Nel terzo e ultimo scontro è sfida tra Arisa-Todaro contro Cuccarini-Emanuel Lo. Perde il team Cuccarini-Emanuel Lo. Al ballottaggio finiscono Maddalena e Angelina. Maddalena è la terza candidata all’eliminazione.

L'eliminato

La puntata è finita, da quanto si legge sul web, con il ballottaggio tra Cricca, Maddalena e Aaron. La prima a salvarsi è Maddalena. La sfida prosegue tra Cricca e Aaron: uno di loro sarà l’eliminato del settimo serale. Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, l’eliminato del settimo serale di Amici 22 è Cricca.