Roma, dai night alla banda dei ticket: il ritorno dell'autista Califfo

Riecco il Califfo. L'altra volta, quando era andato a cantare Tutto il resto è noia in un night di Zagarolo mentre all'Atac si dichiarava malato, gli era andata bene: licenziato nel 2014, è stato reintegrato due anni dopo quando il giudice ha sostenuto che le «terapie» alla base del forfait dai turni non fossero «incompatibili» con i concertini notturni sulle orme di Franco Califano. Ora Ezio Capri, diventato per quella vicenda una piccola star nel sottobosco Atac, con tanto di apparizioni sul...