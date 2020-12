La connessione veloce approderà nelle isole di Ponza, Ventotene e Santo Stefano. È stata accolta, infatti, la proposta avanzata da Paola Pisano, Ministra per l'Innovazione tecnologica e digitalizzazione, che si è posta l'obiettivo di portare la banda ultra larga anche dove gli operatori privati non avrebbero convenienza ad investire. Insieme alle isole pontine, compaiono nelle “aree bianche” interessate al cambio di rotta altre isole italiane attualmente prive di connessione veloce: Capraia, Levanzo, Marettimo, Stromboli, Alicudi, Panarea, Filicudi, Salina, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ustica, San Pietro, Asinara, San Nicola, San Domenico. Il costo complessivo per gli interventi ammonta a 60,5 milioni ed è stato messo nero su bianco dal Cobul, comitato interministeriale che coordina la strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di connettività a elevate prestazioni. Una rivoluzione per gli isolani, che diventerà realtà attraverso cavi sottomarini. Ad oggi, infatti, la connessione avviene via radio.

