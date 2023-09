Digital Realty, nuovo hub a Roma per migliorare la rete in fibra ottica: come funzionerà

Digital Realty, il più grande fornitore globale di data center, concessioni in locazione e soluzioni di interconnessione cloud, annuncia la sua espansione nel mercato italiano in seguito all’acquisizione e alla pianificazione pre-sviluppo di un terreno a Roma. La Capitale, nella visione dell’azienda, diventerà un hub di connettività centrale nel Mediterraneo. L’hub contribuirà a migliorare le connessioni in fibra ottica a Roma e del Sud Italia. La procedura di approvazione per la realizzazione va avanti con il supporto del Comune e in particolare dell’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

L’obiettivo del data center nella Capitale

Situato al centro di tre continenti, per Digital Realty il Mediterraneo è diventato la porta d’accesso tra l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia e sta ospitando i principali sistemi di cavi sottomarini intercontinentali e regionali, creando una delle più importanti aree di interconnessione e scambio di traffico digitale al mondo.

La visione di Digital Realty per la Capitale è in linea con quella di Namex, l’Internet Exchange di Roma. «Digital Realty e Namex hanno l’obiettivo di trasformare Roma in un hub di interconnessione globale di primo ordine», ha detto Maurizio Goretti, ceo di Namex. «Il know-how di Digital Realty nello sviluppo di comunità di dati altamente connesse in hub di connettività è un ingrediente fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo», ha sottolineato. L’avvio della costruzione della struttura è previsto per la fine dell’anno. Il suo sviluppo, sottolinea Jan-Pieter Anten, Group managing director Emea di Digital Realty, «è una parte rilevante della nostra strategia integrata».

Alessandro Talotta, Managing Director di Digital Realty in Italia, ha aggiunto: «La realizzazione di una struttura carrier-neutral a Roma contribuirà a rendere possibili le strategie di trasformazione digitale delle imprese locali e dei clienti globali della regione.

I nostri clienti trarranno grandi vantaggi dal fatto che la struttura è altamente connessa alle reti via cavo, sia terrestri che sottomarine».