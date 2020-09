Marchio del patrimonio Europeo, il Demanio sostiene Ventotene e Santo Stefano

Il Demanio sostiene la candidatura delle isole di Ventotene e Santo Stefano al bando lanciato dal ministero dei Beni culturali per il riconoscimento del marchio del Patrimonio Europeo 2021. Lo ha reso noto l'Agenzia del Demanio in una nota, informando che il suo direttore, Antonio Agostini, ha partecipato al workshop « Ventotene e Santo Stefano: due isole, una storia e un patrimonio europeo» espressamente dedicato all'iniziativa. Agostini ha illustrato il percorso di recupero e valorizzazione dei beni statali presenti sulle due isole, e in particolare il progetto di riqualificazione dell'ex Carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano, luogo dalla forte valenza simbolica, dove Altiero Spinelli scrisse il documento base del federalismo europeo, il Manifesto per un'Europa Libera e Unita. «Questo luogo - ha detto Agostini - aspira ad essere un polo multifunzionale e centro di alta formazione per i giovani e l'impegno dell'Agenzia, e di tutte le altre istituzioni coinvolte nel suo recupero, è soprattutto un messaggio molto forte in questo momento di crisi straordinaria che sta attraversando il nostro Paese».

