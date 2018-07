Latina è jazz, stasera i concerti itineranti in città. Domenica arriva Mehldau

Inizia stasera “Jazz a Latina”. La rassegna è organizzata da Maggio Sermonetano e si articolerà in due momenti: sabato 14 luglio con una serata dedicata ai talenti del capoluogo, con tre concerti itineranti, e domenica 15 con il grande jazz del Brad Mehldau Trio in concerto ad Agrilatina.



Il programma di sabato 14 luglio - Il primo appuntamento è con “Jazz a Piazza del Popolo” alle 19:00 con Erasmo Bencivenga Trio all’Enoteca dell’Orologio. Il musicista storico della città di Latina si esibirà al piano, in compagnia degli altri due componenti della formazione nata nel 2017 con Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria. Ospite del live sarà Aldo Bassi, che interverrà con la sua tromba sulle note del trio.



Sempre Bassi sarà protagonista in un altro concerto che interpreterà da solista, nella stessa serata a partire dalle 22. L’appuntamento con Jazz è all’Enoteca Bacco&Venere di Latina. Alle 20:30 è invece la volta di Roberto D’Erme che si esibirà in Quasi jazz al Cheers in Piazza del Quadrato.



Domenica 15 luglio - A Latina fa tappa unica nel Lazio il Brad Mehldau Trio, nell'ambito del suo tour europeo. Il pianista americano sarà sul palco di Agrilatina, azienda biodinamica in Strada Litoranea 8128 (località Fogliano) a partire dalle 21, con Jeff Ballard alla batteria e Larry Grenadier al basso. Per questo concerto sono stati messi a disposizione biglietti gratuiti per i giovani fino ai 18 anni, mentre per gli studenti fino ai 21 anni sono previste riduzioni (su richiesta e fino ad esaurimento posti: info 346.6674666 e 329.6284750; www.maggiosermonetano.org). In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Moderno di Latina.



La manifestazione è stata presentata alcuni giorni fa dal presidente di Maggio Sermonetano - associazione Suono Parola Immagine, Massimo Gentile, con il sindaco Damiano Coletta e l’assessore alle Politiche culturali Silvio Di Francia. Il Comune di Latina ha infatti concesso il patrocinio morale alla manifestazione, organizzata con la collaborazione anche di "52 Jazz club Latina", Vinileria, Associazione Villaggio Fogliano, Rinascita Civile – Lievito.

Sabato 14 Luglio 2018



