Rock, letteratura, danza, videogame e cori per bambini: l'Auditorium di Roma è un Parco per tutti

«Con Cantamondo, in collaborazione con l’Opera di Roma, i bambini delle scuole, da Tor Bella Monaca a Tor Pignattara, potranno avvicinarsi alla musica entrando in un coro multiculturale. Alla Casa del Jazz abbiamo la Campus Orchestra per i giovani talenti. Compresa un’etichetta discografica che pubblica gli esordi. E con il Festival Retape, dedicato alle nuove proposte, agli artisti di domani offriamo anche un palco», spiega Daniele Pitteri, amministratore delegato di Musica per Roma, presentando il calendario che verrà. «Guardiamo ai ragazzi non solo come potenziale pubblico», aggiunge soffermandosi sul successo degli appuntamenti estivi con 58 eventi e 170 spettatori, «ma come ai protagonisti del domani».

LE COLLABORAZIONI

Tra conferme e novità, concerti e scienza, danza e teatro, storia, letteratura e rock, l’Auditorium torna nelle tre sale, consolidando produzione, progetti e collaborazioni con le istituzioni della città. Nuove residenze artistiche che si aggiungono a quella del Premio Oscar Nicola Piovani (in concerto a Natale) coinvolgendo altri due artisti romani: Tosca, in scena a Capodanno, il 4/2, il 26/4, il 31/10 e poi il 16 maggio («con estratti dalla mia carriera», spiega la cantautrice «in un viaggio da Romana, Nottuno Napoletano, Morabeza, fino a D’Altro Canto») e Daniele Silvestri che, dal 18 gennaio per tutta la stagione, presenterà Il cantastorie recidivo, 30 concerti diversi per festeggiare i suoi 30 anni di attività.

Brad Mehldau

Un rapporto particolare con il pianista jazz Brad Mehldau che presenterà concerti in solo e in trio, il 16 marzo e il 6 maggio, in attesa di concordare altre data. Un ponte si allunga verso il Comitato Greccio 2023 e il Teatro Carcano di Milano per celebrare l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco, con un recital ideato da Ascanio Celestini (16 e 17 novembre). E nuovi orizzonti anche per la danza con le proposte di Daniele Cipriani: Las Estrellas, Gala di Flamenco, Danza Spagnola, Escuela Bolera (28 e 29/01) e Les Étoiles (15, 16 e 17/03).

Novità anche sul fronte dei festival: Città in Scena (13/16 dicembre), promosso da Mecenate 90, racconta occasioni di rigenerazione urbana a base culturale, e Video Game Lab, coprodotto da Cinecittà (dal 25 al 28 gennaio), primo festival italiano dedicato agli applied games, simulazioni virtuali interattive della realtà che attraverso il gioco raggiungono obiettivi educativi e formativi.

SUL PALCO

Per la musica da segnalare il ritorno sul palcoscenico di Giovanni Allevi dopo la lunga malattia (03/03). Si comincia sabato 7 ottobre con Gilberto Gil (7/10), poi Fiorella Mannoia e Danilo Rea (29/10), Madame (5/11 e 23/12), il trip hop britannico degli Archive (6/11), Asaf Avidan (7/11), Samuele Bersani (26.11), Nomadi (28/11), Fabio Concato (1/12), Aiello (5.12), Mannarino (26,27,28/12), Max Gazzè (29 e 30/12), Steve Hogarth (03/02), Jethro Tull (11/02), LP (12/03), Sergio Caputo (13/04).

I FESTIVAL

Dal 12 ottobre il Roma Jazz festival, dal 1 novembre al 10 dicembre torna Una Striscia di Terra Feconda (musica franco-italiana), a Natale il Roma Gospel Festival, dal 26 dicembre fino a Capodanno (Harlem Gospel Choir o Ty Morris & H.O.W.), la rassegna di circo contemporaneo OPS! e spettacoli per i bambini a cura del Globe Theatre. Dal 9 al 24 febbraio al via la 18esima edizione di Equilibrio, festival di danza contemporanea: anteprima a fine gennaio con Peeping Tom e poi Benjamin Mille pied, Wayne McGregor, Marcos Morau. Libri Come è in calendario dal 22 al 24 marzo, con focus incentrati sulla parola Umanità. Mentre la Scienza si prende il palcoscenico dal 15 al 21 aprile, con riflessioni sul tema “Errori e meraviglia”.

Lezioni di rock