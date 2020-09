"Sos Cuore". Installati a Priverno i primi totem con i defibrillatori pubblici

Giusto il tempo di averli a disposizione e il Comune di Priverno, grazie al contributo fattivo delle farmacie e di altre imprese locali, ha provveduto ad installare nella cittadina lepina i primi defibrillatori pubblici. Strumenti fondamentali in caso di infarto, in grado di salvare vite.

Per ora sono stati installati i primi due totem presso il piazzale XX Settembre (Porta Romana) e in via Alcide De Gasperi (Quartiere di Ceriara, lato scuole) ma si spera di averne presto a disposizione altri. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Enrica Onorati, il sindaco Anna Maria Bilancia. l’assessore Sonia Quattrociocchi e la presidente dell’Associazione “Sos Cuore” di Latina, Patrizia Cioccari.

I due totem sono muniti di controllo a distanza e monitorati dalle telecamere 24 ore su 24.

