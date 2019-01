Città cardioprotetta, arrivano altri quattro defibrillatori a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano altri defibrillatori nell'ambito del progetto Latina città cardioprotetta. Dopo le prime installazioni dei totem con i defibrillatori, tra mercoledì e giovedì prossimi saranno ultimati i lavori per il posizionamento di altre 6 colonnine con altrettanti defibrillatori donati dall'Associazione Latina Cuore. In quell'occasione - informa il Comune in una nota - saranno installati i pannelli solari su tutti e 10 i totem (i 6 nuovi e i 4 già posizionati a dicembre). I sei nuovi defibrillatori verranno installati di fronte alla Curia Vescovile, in via del Lido all'altezza della rotonda della Q5, nel quartiere Q4, a Capo Portiere, a Piazzale Carturan e alla rotonda del Piccarello. Il 18 dicembre erano stati posizionati nel quartiere dei pub, in via Diaz, di fronte alle Autolinee in via Romagnoli e in via Umberto I, all'ingresso del Teatro D'Annunzio. A tutti questi, si aggiunge un undicesimo totem che è già presente a Borgo Carso e che era stato acquistato dai cittadini attraverso il gruppo parrocchiale. Tutti saranno collegati alla centrale operativa dell'Ares 118. Nei prossimi giorni verranno inoltre attivati i corsi Blsd per l'addestramento all'uso del defibrillatore presso il Centro di Formazione Pontino di via Pontinia 78. Parteciperanno 40 appartenenti alle Forze dell'Ordine.