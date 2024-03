Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco benigno, l'imprenditore sui social: «Intervento riuscito»

Flavio Briatore è stato operato al cuore per un tumore cardiaco benigno all'ospedale San Raffaele di Milano. È quanto apprende l'Adnkronos Salute. «La prevenzione medica è fondamentale. A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele», si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram dell'imprenditore.

La malattia

«Oggi vi voglio parlare di prevenzione. Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto. Sono stato dieci giorni al San Raffaele, sono sparito da tutti i social. Devo ringraziare tutta l'equipe del San Raffaele, sono stati geniali. Devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me in questo periodo, mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi in ospedale a Milano. Ho avuto tutti vicino. La cosa principale è facciamo la prevenzione. Facciamo i check tutti gli anni. Io l'ho fatto due anni fa, questo tumore benigno non c'era e quest'anno invece c'era. Non dobbiamo trascurarci. La prevenzione è fondamanetale. Ve lo dico io, ci sono passato. Dieci giorni di ospedale e da domani si ricomincia», ha detto Biratore nel video