Mercoledì 24 Aprile 2024, 19:48

Importanti e cruciali per stare bene. Sono gli ormoni, prodotti dall'organismo fin dalla nascita, che servono per ogni nostra attività: crescita, riproduzione, metabolismo, sviluppo del cervello e vita sessuale. A certificarlo ulteriormente è stata istituita la Giornata europea degli ormoni, il 24 aprile, promossa dalla Società Europea di Endocrinologia (Ese) e dalla Fondazione Europea per gli Ormoni e il Metabolismo (Ese Foundation).

Per sensibilizzare la popolazione, l'Ese e gli endocrinologi promuovono 10 raccomandazioni per la buona salute ormonale.

I 10 consigli per una buona salute ormonale

Le raccomandazioni «dovrebbero essere di aiuto perché ognuno di noi possa compiere quei piccoli passi che possono rivelarsi utili per migliorare la salute endocrina», afferma l'Associazione Medici Endocrinologi italiani (Ame).

Prima di tutto deve esserci un'opportuna attività fisica (1,5-2,5 ore alla settimana di esercizio aiutano l'organismo a produrre ormoni) legata indissolubilmente a un'alimentazione sana con frutta e verdure, cereali integrali con riduzione al minimo dei cibi confezionati. Importante è dormire almeno per 7 ore e mantenere costante l'apporto di vitamina D al corpo con cibi come il salmone e le sardine. Gli endocrinologi consigliano l'assunzione di integratori come l'olio di fegato di merluzzo, nei mesi autunnali e invernali, quando l'esposizione al sole è scarsa. E il consumo di alimenti ricchi di iodio (frutti di mare, alghe, uova e latticini) e di alimenti ricchi di calcio (yogurt, mandorle, fagioli e verdure a foglia scura).

Ridurre l'esposizione agli interferenti endocrini ed evitare gli imballaggi di plastica, poi migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi. Attenzione, inoltre, alla scelta dei prodotti per l'igiene ed evitare i cosmetici che contengono sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino (ftalati, parabeni e triclosan). Attenzione ai segni precoci di malattie endocrine.