Cardiomiopatie, cause e sintomi: boom di casi in Italia. Nuova “road map” per migliorare le cure

Oltre 350 mila persone in Italia sono colpite da varie forme di cardiomiopatia secondo il primo Report italiano su questa patologia. È per questo che è stata stilata una “road map”, una serie di obiettivi da raggiungere per migliorare il percorso di cura e assistenza per i pazienti colpiti da cardiomiopatia. Tutti questi accorgimenti, oltre a salvare delle vite, potrebbero avere lo scopo di ridurre le spesa pubblica: secondo le stime, i ricoveri da cardiomiopatia costano al SSN circa 650 milioni di euro l'anno. Vediamo insieme cos'è una cardiomiopatia, quali sono i sintomi e in cosa consiste questo progetto.