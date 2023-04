Latina, incidente sulla Migliara 51: auto esce di strada e si ribalta, ragazzo di 21 anni muore a pochi metri da casa

Terribile incidente a metà pomeriggio lungo la Migliara 51, nel territorio di Pontinia, si tratta della strada che collega la Pontina all'Appia. Un'auto, una Fiat 500, che stava viaggiando in direzione della 148, è uscita di strada e finita contro un ponticello ribaltandosi. Il giovane conducente è morto sul colpo, aveva 21 anni .

Il ragazzo era stato dalla fidanzata e stava rientrando a casa, era praticamente giunto a destinazione, mancavano pochi metri quando - per cause che sono in corso di accertamento - ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il ponticello laterale e ribaltata. Quando sono arrivati i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e ambulanza del 118, per il giovane non c'era più nulla da fare, probabilmente è morto nell'impatto. Straziante il dolore dei familiari arrivati sul luogo dell'incidente.

Per i rilievi e i successivi accertamenti è intervenuta la polizia stradale che ha sequestrato lo smartphone del giovane. Nelle prossime ore sarà ricostruita l'esatta dinamica, il ragazzo di 21 anni era da solo in auto.