Crisi epilettica al volante: giovane colpisce cartellone pubblicitario e finisce fuori strada

Un incidente stradale che poteva avere conseguenze ben peggiori si è verificato intorno alle 9 di questa mattina in via dell'Agora, a Latina, dove un ragazzo a bordo di una Mercedes A 180 è stato colpito da una crisi epilettica mentre guidava verso via Isonzo. Il giovane ha perso il controllo dell'auto e, dopo essere andato a sbattere contro un cartellone pubblicitario, è carambolato sul prato situato a bordo strada, terminando la sua corsa nuovamente sulla carreggiata, dove ha urtato una Nissan Micra guidata da una ragazza che procedeva in direzione opposta.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell'incidente, il ragazzo a bordo della Mercedes, soccorso dai sanitari del 118 ancora in preda alla crisi e trasportato in ambulanza in ospedale, non ha riportato ferite gravi, al pari della giovane alla guida dell'altra vettura, rimasta praticamente illesa.

Sul posto gli agenti di Polizia Locale per effettuare i rilievi.