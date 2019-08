Incidente in pieno centro a Latina, mini auto si ribalta: feriti due ragazzi

Due giovani sono rimasti feriti per un incidente stradale avvenuto in pieno centro, a Latina. La mini auto sulla quale viaggiavano, infatti, si è ribaltata in via Emanuele Filiberto, nei pressi del quartiere noto come "Nicolosi". Intervenute due ambulanze dell'Ares 118, le condizioni dei ragazzi non sembrano molto gravi ma entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti".



Ripercussioni per il traffico in ingresso e in uscita dalla città. Dinamica dell'incidente ancora in fase di accertamento. Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA