Lunedì 13 Novembre 2023, 11:03

Nel girone B di Eccellenza frenano in testa Unipomezia e Terracina, resiste al terzo posto il Colleferro e cade il Gaeta ad Anagni. La capolista Unipomezia ha gettato alle ortiche una grossa occasione sul campo del Tor Sapienza (2-2), dove, in vantaggio nel 1° tempo per 2-0 (gol di Morbidelli e Camara), è stata raggiunta nella ripresa dai padroni di casa, trascinati da una doppietta di Taverna.

Non ne approfiitta il Terracina fermato in casa del Città di Anagni, con i ciociari in vantaggio al 34' con De Vita, poi raggiunti e rimontati nella ripresa dai tigrotti di Pernarella con i gol di Sossai e Carlini e capaci, infine, di centrare il pari al 94' con Cardinali.L'Atletico Pontinia interrompe la serie positiva del Gaeta (3-2) con una doppietta di Corelli e il gol partita di J. Gesmundo, che rende ininfluenti i gol dei biancorossi Natiello e De Costanzo. In ripresa il Città di Formia, che pareggia tra le mura amiche con il Colleferro, terza forza del girone (1-1), portandosi in vantaggio al 20' con Da Silva e poi raggiunto a metà ripresa da Schiavella.Colpaccio esterno della Vis Sezze contro il Vicovaro (3-2) con i gol di Palluzzi, Saccoccio e Cerbara. Preziosi in chiave salvezza il successo del Monte San Biagio sul Primavera Aprilia (1-0), deciso a 8' dall'epilogo da Esposito, e quello del Nettuno sul fanalino Ferentino (2-0). Inatteso e pesante lo scivolone interno della Lodigiani (1-3 ad opera del Certosa) e successo esterno del Racing Ardea sul Roccasecca (3-2).Nel girone E di Promozione il capolista Real Cassino fa una tripletta (3-0) contro il Pontinia e allunga il vantaggio sul Latina Borghi Riuniti, sconfitto clamorosamente in casa (1-2) dal fanalino di coda Manzi Giovanni Itri. Vincono tra le mura amiche il Montenero sul Priverno (1-0), il Castro dei Volsci sul San Giovanni Incarico e lo Sterparo sul Santi Cosma e Damiano con lo stesso punteggio di 3-1 e in trasferta l'Arce sul Guarcino (1-2) e il Principato dei Colli sull'Anitrella (0-1) e infine pari (1-1) tra Lenola e Monte San Giovanni Campano.