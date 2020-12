Il Latina va ko nell'ultima amichevole dell'anno. Si torna in campo il 6 gennaio contro il Muravera

Ultima amichevole dell'anno per il Latina Calcio 1932, pronto a ripartire di slancio nel 2021 per dare la caccia al primo posto nel girone G di serie D. I nerazzurri di Scudieri attualmente sono secondi in classifica a due punti dal Monterosi, ma con una gara ancora da recuperare, quella interna con l'Arzachena non disputata lo scorso 23 dicembre. Stamane i pontini hanno effettuato un test in casa del Montespaccato, terminato con il punteggio di 4-2 per i padroni di casa. Ad andare in vantaggio sono stati però proprio i nerazzurri grazie ad una rete di Teraschi pareggiata da Gambale, poi ci ha pensato Di Renzo a riportare avanti gli uomini di Scudieri, rimontati e superati in seguito dai gol di Gambale, Svidercoschi e De Dominicis. Per il tecnico del Latina è stata anche l'occasione per dare spazio a tutti gli elementi di un gruppo che già mercoledì 6 gennaio sarà impegnato in una partita decisamente importante in casa del Muravera. Dalla Sardegna, proprio nel giorno della Befana, ripartirà il cammino dei pontini nel campionato nazionale dilettanti.

