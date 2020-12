Latina calcio, operato Tortolano. Tucciarone: «Ricostruito il legamento»

E' stato operato oggi all'Icot di Latina il calciatore Emiliano Tortolano, infortunatosi sabato scorso nell'incontro vinto dai nerazzurri contro il Sassari Latte Dolce, valevole per il girone G del campionato di serie D. L'intervento è stato eseguito dal professore Agostino Tucciarone, specializzato in traumatologia sportiva e in particolare dei calciatori.

«Abbiamo ricostruito il legamento - dice l'ortopedico - tornerà a giocare ma ci vorrà del tempo, valutiamo almeno otto mesi»

