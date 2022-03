Venerdì 11 Marzo 2022, 12:00

Un evento in piazza per sensibilizzare i cittadini sul problema della violenza nei confronti degli operatori socio-sanitari. Domani, 12 marzo, è la prima giornata nazionale dedicata all'argomento, istituita a gennaio con un decreto firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

La Asl di Latina ha risposto all'appello delle istituzioni al fine di organizzare iniziative di comunicazione per promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità. La Direzione Aziendale, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, organizza per domani un flash mob aperto a tutti gli interessati, alle 11, in piazza del Popolo.

Durante la mattinata è previsto un intervento del direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, che spiegherà le motivazioni dell'iniziativa e la gravità del problema della violenza ai danni dei lavoratori della sanità. Si esibiranno alcuni ballerini professionisti guidati da Marco Ugolini, trainer certificato breaklecticsitalia, che coinvolgerà anche alcuni operatori della Asl Latina in una coreografia per sensibilizzare la cittadinanza sul problema. L'evento sarà ripreso con l'utilizzo di un drone.

Gli ultimi dati dell'Inail, forniti i occasione della prima giornata nazionale, sono agghiaccianti: 12.000 i casi registrati nel quinquennio 2016-2020. In Italia ogni anno circa 2.500 operatori sanitari subiscono aggressioni e violenze. Il 46% dei casi riguarda il settore assistenza sanitaria ovvero ospedali, case di cura, istituti, cliniche e policlinici universitari. Il 28% case di riposo, strutture di assistenza infermieristica, centri di accoglienza mentre il restante 26% avviene nel comparto assistenza sociale non residenziale.