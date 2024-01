Flash mob per ricordare Willy nella prima "Giornata del rispetto"

L'istituto comprensivo di Paliano ha svolto un flash mob in occasione della "Giornata del rispetto" istituita dalla Camera dei deputati e celebrata oggi - nel giorno del compleanno di Willy Monteiro Duarte - per la prima volta. Una giornata per ricordare il giovane ucciso a settembre del 2020 a Colleferro, solo perché era intervenuto a difendere un amico. I ragazzi hanno realizzato una coreografia sulle note di Viva la vida dei Coldplay

Per l'assessore alle politiche scolastiche di Paliano, Eleonora Campoli «la giornata del rispetto rappresenta un appuntamento importante per il messaggio di solidarietà altruismo e inclusione da trasmettere alle generazioni future»

Il sindaco: Domenico Alfieri: «Ringrazio l'istituto comprensivo, gli studenti e le studentesse, le insegnanti e la dirigente per la fattiva collaborazione nella realizzazione di questa bella e riuscita iniziativa. Sono orgoglioso di voi e, se questo è il segnale che viene dalle nuove generazioni, sono sereno per il futuro della nostra città»