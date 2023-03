Sindrome di Down, flash mob in piazza del Popolo

"Insieme a noi, non al posto nostro": all'insegna di questo slogan, ben impresso su un coloratissimo striscione, si è svolta anche a Latina la giornata mondiale delle persone con Sindrome di Down. L'appuntamento, che ufficialmente si tiene il 21 marzo in tutto il mondo, si è svolto ieri in piazza del Popolo a Latina.

La giornata organizzata dall'Aipd, associazione italiana persone con sindrome di Down sezione di Latina, è stata ideata per avvicinare e sensibilizzare i cittadini all'inclusione e all'integrazione delle persone con sindrome di Down sia nella vita lavorativa che sociale. Ieri mattina i ragazzi dell'associazione hanno viaggiato in moto dalla sede dell'Aipd fino al centro cittadino, dove ad attenderli c'erano stand informativi e tante attività da svolgere insieme.

I 30 ragazzi dell'associazione, i volontari, i familiari, gli amici e tanti bambini hanno animato piazza del Popolo con attività inclusive e divertenti, come la Mongolfiera dei desideri, per poi concludere la mattinata con il flash mob che ha attirato tanti cittadini presenti. Con questa iniziativa l'associazione si è unita alla campagna di sensibilizzazione nazionale "With us, not for us" che vede come testimonial d'eccezione l'attore e comico Lillo. Ogni giorno Aipd Latina lavora con persone con sindrome di Down, dai più piccoli di 4 anni fino al gruppo degli adulti over 18: con loro i volontari organizzano attività legate alla vita quotidiana: salire su un bus, fare la spesa, cucinare, orientarsi in strada, tutto affinché possano raggiungere la loro indipendenza. Con questa coinvolgente giornata di divertimento si è voluto lanciare un messaggio di inclusività e amicizia rivolto a tutta la città.