Violenza di genere, gli studenti del Volta di Frosinone fanno rumore. Flash mob, progetti e l’incontro con le esperte di Telefono Rosa

Sabato 25 Novembre 2023, 10:09

Metti un giorno all’Istituto Superiore Alessandro Volta di Frosinone a parlare di violenza di genere. Ed ecco che l’iniziativa "A scuola di Empatia, per contrastare tutte le forme di violenza" si trasforma in evento con i progetti degli studenti e coinvolgenti flash mob. Le esperte di Telefono Rosa Frosinone hanno raccontato esperienze difficili e ricordato il numero da chiamare per segnalare casi e situazioni anomale, ovvero 1522. E’ importante non girarsi dall’altra parte. E gli studenti del Volta non lo hanno fatto. Anzi, hanno fatto rumore.