25 novembre, il flash mob 'Non una di meno' davanti all'Altare della Patria

(LaPresse) "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce" è lo slogan scandito da alcune attiviste del movimento 'Non una di meno' durante un flash mob organizzato questa mattina davanti all'Altare della Patria a Roma. Le manifestanti hanno acceso anche un fumogeno viola tenendo in mano lo striscione 'Transfeminist against war' e cartelli per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas.