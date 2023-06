Aprilia, il figlio del soldato Usa eroe della II Guerra Mondiale torna nei luoghi in cui combatté il padre

Dagli Stati Uniti d'America ad Aprilia sulle tracce dei luoghi in cui ha combattuto il padre durante la Seconda Guerra Mondiale durante la Campagna d'Italia e per conoscere le famiglie che proprio suo padre contribuì a mettere in salvo nel 1944.

Robert Fred Kay, 70 anni, è figlio di John L. Kay, primo tenente del Quartermaster Corps del 6° Corp Usa, che il 22 gennaio 1944 prese parte a quello che è passato alla storia come lo Sbarco di Anzio.

Il tenente Kay si occupava della gestione ed evacuazione dei civili sulla testa di ponte. Il 2 marzo 1944, il tenente Kay, durante un’evacuazione di civili, rifugiati all’interno dei casali a Torre del Padiglione, frazione dell'odierna Aprilia, dopo aver superato un campo minato ed aver attraversato vari fossati si trovò sotto un fuoco di sbarramento dell’artiglieria e mortai nemici.

Nonostante tutto riuscì a far evacuare i civili e metterli in salvo.

Per questa operazione il primo tenente Kay venne insignito della “Bronze Star Medal” che gli venne personalmente consegnata dal generale Mark J. Clark comandante della 5° Armata Americana e primo collaboratore di Dwight Eisenhower, Comandante in capo delle forze americane in Europa e futuro presidente degli Stati Uniti.

Grazie all'associazione The Factory 1944, che gestisce l'esposizione museale della Battaglia di Aprilia all'interno della tenuta Calissoni Bulgari, Robert Kay ha visitato i luoghi della battaglia di Aprilia: da Campo di Carne a Campoleone, passando per le campagne di via Pontoni nella zona di Riserva Nuova (Aprilia) dove il 13 febbraio 1944 perse la vita il sottotenente Eric Waters, padre del bassista dei Pink Floyd Roger Waters, che il 17 febbraio 2014 inaugurò proprio in quel punto un monumento alla memoria del padre.

Robert Kay ha anche incontrato Ermanno De Carolis, i cui genitori erano rifugiati nei casali di Torre del Padiglione. Grazie alla consulenza dello storico Silvano Casaldi, attraverso le mappe e le testimonianze, è stato ricostruito il percorse che il tenente Kay fece quel 2 marzo da Torre del Padiglione a Campoverde, contribuendo a salvare tante vite. Un bagaglio di memoria che riporterà in America, con la consapevolezza di essere figlio di un eroe.