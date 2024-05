Donna trovata morta sulla strada, indagano i carabinieri

Intorno alle 2 della scorsa notte una donna di circa 40 anni è stata trovata morta sulla Strada Statale Appia, nel Comune di Formia. La quarantenne era senza documenti, il corpo si trovava in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e inizialmente sembrava esser stata travolta da un'auto guidata da un giovane del posto, colui che ha allarmato le forze dell'ordine.

Tuttavia, una volta sul posto i carabinieri hanno dato il via alle indagini per accertare le cause del decesso e stabilire se la donna fosse già deceduta per altre cause, come ad esempio un malore, e successivamente travolta dall'auto di passaggio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare la vittima.