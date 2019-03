Degrado sociale a Fondi: dopo le ordinanze arrivano i controlli notturni della Municipale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Degrado,, microcriminalità e: al via il servizio didellaI controlli by night hanno avuto inizio da pochissimo e illa dice lunga su quanto il cuore della città avesse bisogno di unadelleQualche numero? In una sola notte, con cinque agenti in servizio, sono state elevate la bellezza diGioiscono finalmente iche si sentivanoper via della: alcuni, infatti, parcheggiavano le auto talmente vicino a serrande e portoni da impedire persino l'ingresso e l'uscita dalle abitazioni.Il primo weekend ha visto gli uomini della Municipale assieme agliimpegnati in una vera e propriaNel corso del servizio non sono mancati controlli ad un, a detta dei residenti rumoroso, anche se dagli accertamenti è emerso che rispettava alla lettera la normativa.Dopo le prove generali di venerdì 1 marzo, il servizio è stato replicato la notte tra venerdì 8 e sabato 9 con risultati altrettanto importanti.Oltre ai controlli sulla sosta, l'abbandono di rifiuti e lo stazionamento tra i vicoli di persone che, come si suol dire, avevano alzato un po' troppo il gomito, gli uomini coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro hanno persino rinvenuto un involucro contenenteLa scoperta tra i blocchi in pietra della facciata di un'abitazione del Corso Appio Claudio dove un pusher pensava forse di poter lasciare una dose per un consumatore cui aveva dato appuntamento.I controlli, preannuncia la Municipale, proseguiranno a sorpresa anche neiin collaborazione con leL'obiettivo? Far rispettare il severo regolamento di Polizia Urbana che, a seguito dell'ultime ordinanze, sosta selvaggia, spaccio e abbandono di rifiuti a parte, vieta l'accattonaggio, la, gli schiamazzi notturni e lo stazionamento ingiustificato in qualunque punto della città.