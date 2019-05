Passeggero ha una crisi epilettica a bordo, atterraggio d'emergenza ad Ancona

Attimi di paura oggi all'aeroporto di Ancona-Falconara. L'aereo Bologna-Tirana è stato costretto a uno scalo di emergenza al Sanzio dopo una crisi epilettica accusata a bordo da un 30enne albanese che stava tornando in patria. Il velivolo è atterrato a Falconara per consentire al giovane di essere soccorso dai sanitari del 118 e della Croce Gialla di Falconara che lo hanno trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona con un codice di media gravità.

