In una pausa del segmento europeo del tour The Eras, Taylor Swift si è concessa un paio di romantiche giornate sul Lago di Como con il boyfriend Travis Kelce. La cantante e il campione di football sono stati fotografati mentre cenavano a lume di candela su una terrazza del Grand Hotel Tremezzo e poi a passeggio in strada mano nella mano. Dopo i primi concerti a Parigi, Taylor riprenderà la tournee a Stoccolma.