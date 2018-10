Grave crisi epilettica, rischia di soffocare: 48enne salvato giusto in tempo dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempestivo intervento deiha salvato la vita a un uomo in preda a una graveche rischiava di soffocarlo. È successo a, in provincia di Pistoia, dove un 48enne è riuscito a chiamare il 112 mentre accusava il malore. L'uomo si esprimeva a stento con un filo di voce e non riusciva a fornire né i suoi dati personali, né alcuna indicazione sulla sua ubicazione.L'operatore del 112 ha lasciato la comunicazione aperta e ha immediatamente allertato un equipaggio del Norm in servizio sul territorio, individuando nel contempo l'intestatario dell'utenza chiamante, con la collaborazione del gestore telefonico, che però è risultato essere un familiare registrato con una vecchia residenza a Firenze. Fortunatamente, prima di perdere i sensi, il 48enne è riuscito a fornire il nome della via dove si trovava e tanto è bastato perchè i militari del Norm raggiungessero la sua abitazione in via Salutati. Dopo avere scavalcato la recinzione hanno visto da una finestra l'uomo che, sdraiato sul pavimento, era in preda ad una grave crisi epilettica che rischiava di soffocarlo.Allertato il 118, i carabinieri di Montecatini Terme si sono introdotti nell'abitazione, rompendo il vetro di una finestra e lo hanno soccorso posizionandolo in modo tale da favorirne la respirazione, in attesa dell'arrivo dei sanitari che lo hanno prima stabilizzato e poi a trasferito all'ospedale di Pescia, dove è stato ricoverato. Con l'aiuto dei vicini del 48enne, sono stati individuati ed avvisati i familiari che lo hanno raggiunto all'ospedale.