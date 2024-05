La Spagna ha rifiutato il permesso a una nave carica di armi diretta in Israele di fare scalo nel porto sud-orientale di Cartagena. Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha annunciato su X che la nave Marianne Danica aveva richiesto il permesso di scalo a Cartagena per il 21 maggio. Secondo El Pais, la nave trasporta quasi 27 tonnellate di materiale esplosivo proveniente da Madras, in India.