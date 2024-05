Incidente in moto su strada Sabotino, 19enne ferito trasportato a Roma

Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in eliambulanza a Roma in seguito ad un grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto intorno all'ora di pranzo di oggi in strada Sabotino, non lontano dall'omonimo borgo, a Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, il diciannovenne era in sella alla sua moto Yamaha quando, all'improvviso, è rovinato a terra per quasi 30 metri, finendo la sua corsa fuori strada.

Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118 i cui paramedici, vista l'entità delle ferite riportate, hanno optato per l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasferito d'urgenza in un ospedale della Capitale. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti del comando dei piazza dei Mercanti, intervenuti per i rilievi e gestire la viabilità.