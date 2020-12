Covid, bollettino choc: 9 morti in provincia di Latina e 217 nuovi positivi

Bollettino choc della Asl: in provincia di Latina nelle ultime 24 ore sono morte 9 persone contagiate dal coronavirus. E' il dato peggiore dall'inizio della pandemia, mai erano morte tante persone in un solo giorno. I decessi riguardano pazienti di sette diversi comuni pontini. Ci sono stati due morti a Latina, due morti a Fondi, e un morto in altre cinque città pontine (Aprilia, Castelforte, Gaeta, Priverno e Terracina).

Va male anche con i contagi: ci sono stati 217 nuovi positivi e solo 22 guariti nelle ultime 24 ore.

Questa è la tabella che riporta la situazione complessiva comune per comune.

Ultimo aggiornamento: 15:34

