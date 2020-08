Il rischio è quello di diventare una zona rossa, come già accaduto a Fondi nel mese di marzo. L’aumento abnorme di casi positivi di Coronavirus a Santi Cosma e Damiano (da quattro a quasi 20 in un solo giorno), come emerge dal bollettino dell’Asl di Latina, ha posto il piccolo Comune del sud Lazio di quasi settemila abitanti sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie come nuovo focolaio nella provincia pontina.

Sono 11, infatti, i contagi registrati il cui link epidemiologico è stato collegato con la maxi festa di Ferragosto svoltasi presso uno dei più noti stabilimenti termali di Suio, le Terme Vescine. Un evento – ormai un must della zona – che ha registrato il sold out per un party che si svolge in piscina all’insegna del divertimento più sfrenato. Tra i casi registrati ieri, 9 sono giovanissimi e non si sono di certo fermati alla sola notte di metà estate, ma hanno pensato bene di proseguire i festeggiamenti ferragostani anche il giorno dopo al Lido Bikini di Scauri e in serata al Pub “Il Corsaro” di Marina di Minturno. Risalire ai potenziali contatti è impresa non da poco.

Tutte e tre le strutture hanno evitato la chiusura temporanea, come avvenuto in altre località come Terracina e Sabaudia, perché hanno provveduto alla immediata sanificazione di concerto con l’Asl di Latina. Un altro caso riguarda, invece, un finanziere di stanza a Mestre. Il sindaco Franco Taddeo invita a rispettare tutte le disposizioni in merito alla prevenzione del contagio da Covid-19. «Il consiglio per tutte le persone, per i bambini, per i giovani e i meno giovani è quello di indossare la mascherina in locali pubblici ed in punti di aggregazione e di assembramento», dichiara il primo cittadino. Sull’argomento si sono fatti sentire i consiglieri comunali della minoranza Rolando Bozzella, Carmela Cassetta ed Ester D’Aprano, che hanno chiesto al sindaco Franco Taddeo di riaprire il Centro operativo comunale, vista la criticità della situazione. Anche Gaeta ha registrato un nuovo caso ieri: si tratta di un componente di un nucleo familiare uscito positivo al tampone e reduce da una vacanza fuori regione. Questo caso è collegato alle ultime positività censite mercoledì e giovedì a Formia e sempre a Santi Cosma e Damiano. Quest’ultimo è direttamente collegato con gli altri 9 giovani registrati ieri e che confermano il trend nazionale dei contagi da rientro.

